Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля планируют открыть в Калинковичах

21 августа, Речица /Корр. БЕЛТА/. В новом учебном году в Калинковичском профессиональном аграрно-техническом лицее планируют открыть ресурсный центр сельскохозяйственного профиля. Об этом сообщил начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов на областном августовском педсовете, который прошел сегодня в Речице, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном реальном секторе экономики жесткую конкурентную борьбу выдерживают только те организации, квалифицированные рабочие которых обладают знаниями о новейших технологиях и умеют качественно эксплуатировать современную технику и оборудование", - считает Руслан Смирнов. По его словам, в том числе и для этих целей в области созданы современные ресурсные центры.

"В новом учебном году планируется создание еще одного - на базе Калинковичского профессионального аграрно-технического лицея. Сюда будут приезжать учащиеся 14 учреждений профессионального образования сельскохозяйственного профиля", - уточнил начальник главного управления.

Он подчеркнул, что выпускники учреждений профессионального образования области работают практически в каждой отрасли экономики и социальной сферы. Поэтому особое внимание уделяется качеству работы этих учреждений, их современному оснащению, открытию новых специальностей. В новом учебном году в учреждениях профобразования области стартует подготовка рабочих по 20 квалификациям. Например, в Гомельском профессиональном многопрофильном лицее впервые проведен набор на специальность "термоотделочник швейных изделий". В Мозырском политехническом колледже - по специальности "монтаж и эксплуатация электрооборудования" с присвоением квалификации "техник-электрик".

Всего же в этом году за счет областного бюджета подготовили и выпустили 6455 молодых рабочих и специалистов, из них все получили направления на работу. С 1 сентября будут зачислены 4 тыс. человек в учреждения профессионально-технического образования и почти 3 тыс. - среднего специального.

Для привлечения молодежи в производственный сектор экономики, популяризации рабочих профессий учреждения профобразования принимают участие в конкурсах, например, WorldSkills Belarus, добавил начальник главного управления. В этом году команда из более чем 40 участников представит область на четвертом чемпионате, который запланирован на сентябрь в Минске. "Участие в чемпионатах - прекрасный шанс для учащихся и молодых рабочих продемонстрировать свое профессиональное мастерство, а для педагогических работников - хорошая школа, где они могут проанализировать, какие требования существуют в мире, и внести коррективы в подготовку квалифицированных кадров", - заключил Руслан Смирнов.-0-