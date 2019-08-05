Ресурсный центр в сфере машиностроения планируют открыть в Орше к 1 сентября

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурсный центр в сфере машиностроения планируют открыть при Оршанском государственном механико-экономическом колледже к 1 сентября, сообщил журналистам ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский в пресс-центре БЕЛТА.
Ресурсный центр станет площадкой для обучения специалистов в рамках сетевого взаимодействия с профильными учебными заведениями. Здесь же будут проходить переобучение работники предприятий. Подготовка к открытию центра на заключительном этапе. "Планируется к 1 сентября завершить эту работу", - сказал Валерий Голубовский.
По его словам, анализ подготовки кадров свидетельствует, что нужно усиливать именно этот блок - обучение станочников, тех, кто работает на оборудовании машиностроительного комплекса.
При учреждениях профтехобразования Витебской области сейчас действуют четыре ресурсных центра: на базе Городокского аграрно-технического колледжа, Полоцкого химико-технологического колледжа, Витебского индустриально-технологического колледжа и Витебского профессионально-технического колледжа машиностроения имени М.Ф.Шмырева.-0-
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