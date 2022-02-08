Резенков: комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка во время референдума отработан

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция Гродненской области готова к обеспечению правопорядка во время референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Об этом журналистам сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда рядом. Наша задача сделать так, чтобы все прошло спокойно, не было каких-либо осложнений, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности", - отметил Дмитрий Резенков.

Он рассказал, что отработан комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка во время референдума и подготовки к нему. Прошли соответствующие учения на эту тематику. Подготовлены методические материалы о том, как необходимо вести себя сотрудникам в тех или иных мероприятиях. Также разработан механизм реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. "Все сотрудники знают, как себя вести в той или иной ситуации", - подчеркнул Дмитрий Резенков.

Также в подготовке акцент был сделан на более глубокое изучение всех нормативных актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел во время избирательных кампаний. Проведена и работа по повышению уровня психологической подготовки личного состава.

"К референдуму мы перейдем на усиленный режим работы. Личный состав будет задействован для охраны общественного порядка. Уверен, что предпринятые нами меры позволят не допустить осложнения оперативной обстановки", - рассказал Дмитрий Резенков.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля.-0-