Резервы развития Оршанского района большие - Андрейченко

21 февраля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Резервы по развитию Оршанского района большие. Об этом сказал сегодня журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко перед началом заседания Оршанского райисполкома с участием заместителя премьер-министра Игоря Ляшенко и членов республиканской рабочей группы по вопросу развития района, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, после принятия указа Президента по Оршанскому району проделана значительная работа. Наметились положительные тенденции развития экономики района. За 2019 год объемы промышленной продукции возросли более чем на 10%, сельское хозяйство прибавило более 5%. Валовой сбор зерна - свыше 100 тыс. т. Решен ряд других вопросов не только в экономической, но и в социальной сфере, здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве.

"Но на фоне этих положительных показателей не все, конечно, реализовано. Не все мероприятия и программы, которые были обозначены главой государства, выполнены. Надо серьезно поработать по эффективности производства: 22% всех организаций (промышленных и сельскохозяйственных) не получили рентабельности за 2019 год. То есть резервы есть большие", - констатировал Владимир Андрейченко.

Многое, по его мнению, предстоит сделать на Оршанском инструментальном заводе, где порядок навели, но производство на сегодняшний день толково еще не налажено. "Также и в ОАО "Завод ПАК". Да, завод начал с прибылью работать, но опять же - производство не налажено. Есть подходы Минпрома, проект по кольцераскатному производству, но на это надо время, а оно не терпит", - добавил Владимир Андрейченко.

Серьезно району предстоит поработать по селу. "Меня очень беспокоит, что скоро начало весеннего сева, а по хозяйствам наличие минеральных удобрений составляет только 10%. Как вырастить урожай - в этом году надо получить 156 тыс. т валового сбора зерна. Проблемы и в животноводстве, хотя в целом прибавка есть. Но это "средняя температура" по району, а когда посмотришь в разрезе хозяйств - некоторые как находились в конце турнирной таблицы, так и остались, меры по ним не были приняты. Таким образом, работать есть над чем", - заключил председатель Палаты представителей.

Своим мнением о результатах проделанной местными органами власти работы поделился также председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. "Вы знаете, что это пилотный проект, и фактически вся страна должна брать с него пример по развитию средних городов. К сожалению, я могу поставить только тройку, оценивая работы здесь не только по промышленному, но и всему народно-хозяйственному комплексу района", - сказал глава контрольного ведомства.

По его словам, каких-то принципиально новых первоочередных задач на будущее нет. Все они уже намечены комплексным планом развития Оршанского района. "К сожалению, во многом они не выполняются, хотя документом предусмотрены беспрецедентные меры государственной поддержки, в том числе бюджетное финансирование. Оно недоосвоено. Поэтому если вам предлагают деньги, а вы не можете ими грамотно распорядиться - это тоже отрицательный результат реализации программы", - подчеркнул Леонид Анфимов.

Как сообщил на заседании председатель Оршанского райисполкома Игорь Исаченко, району удалось достичь положительной динамики по основным показателям социально-экономического развития. По большинству из них превышен среднеобластной уровень. Улучшились финансовые результаты района, однако не достигли доведенного уровня показатели по инвестициям в основной капитал на душу населения и численности занятого в экономике населения. Предприятия продолжают увольнять больше работников, чем принимать. При этом реализация новых инвестпроектов, которые призваны создать высокопроизводительные рабочие места, затянулась. Нет подвижек по проекту на инструментальном заводе, заводе ПАК, "Оршаагромаше". Затянуты сроки по некоторым другим проектам. Невыполнение установленных заданий послужило принятию серьезных кадровых решений: в промышленном комплексе района в прошлом году сменился каждый пятый руководитель и каждый третий - в сельском хозяйстве.-0-