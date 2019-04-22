Режим работы минских бань изменится 2 мая

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые банные подразделения Минска со 2 мая изменят графики работы, сообщили БЕЛТА в УП "Городские бани".
Женское отделение бани №7 будет работать по средам и четвергам с 14.00 до 23.00, а по пятницам-воскресеньям - с 10.00 до 23.00. Мужское отделение будет принимать посетителей в среду и четверг с 12.00 до 23.00, по пятницам и воскресеньям - с 8.00 до 23.00. Выходные дни назначены администрацией на понедельник и вторник.
Баня №8 будет принимать женщин в четверг и пятницу с 15.00 до 22.00, в воскресенье - с 12.00 до 22.00, мужчин - в период с четверга по воскресенье с 12.00 до 22.00. Выходные дни в мужском и женском отделении - понедельник-среда, также женщины не смогут посещать баню еще и в субботу.
Баня №11 будет открыта для женщин в пятницу с 14.00 до 22.00, субботу и воскресенье - с 12.00 до 22.00, для мужчин в четверг и пятницу - с 14.00 до 22.00, субботу и воскресенье - с 12.00 до 22.00. Выходными днями в мужском отделении будут считаться понедельник-среда, в женском отделении - понедельник-четверг.
Баня №13 будет функционировать в понедельник и пятницу с 14.00 до 22.00, а в субботу и воскресенье ее рабочее время определено с 12.00 до 22.00. Выходными днями в графике заявлены вторник, среда, четверг.
Воспользоваться услугами банного комплекса "Сокол" можно будет по воскресеньям с 14.00 до 22.00. В период с понедельника по субботу БК работать не будет.-0-
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