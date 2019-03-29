Режим работы некоторых фонтанов в Минске изменится

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые минские фонтаны в нынешнем сезоне по выходным и праздничным дням станут работать дольше, чем обычно. Новый график включения и отключения водных струй размещен на сайте предприятия "Минскзеленстрой".

Так, до полуночи будут радовать минчан и гостей столицы фонтаны "Минск-Арены" (пр.Победителей, 111), "Времена Года" (вдоль домов №9-17 на пр. Победителей), "Москва" (пр. Победителей, 13), "Юбилейный" (пр. Победителей, 19), "Амфитеатр" (пр. Победителей, 4), "Столица" (пл. Независимости), "Оперный" (пл. Парижской коммуны, 1), "Каскад" (у музея истории Великой Отечественной войны).

Водный гейзер "Парус" в парке Победы в выходные, а также в пятницу будет включаться в 15.00-17.00, 19.00–21.00, 23.00–24.00. Вместе с тем на график влияют погодные условия: при температуре ниже плюс 10 градусов, дожде и сильном ветре фонтаны не запускают. Также периодически проводится проверка оборудования и конструкций, уборка чаш.

Всего на балансе предприятия находится 34 фонтана. В их числе фонтан-ширма - с распылом воды веером на 360 градусов (в районе Национальной библиотеки ближе к ул. Ф. Скорины), величественный фонтан перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета, лидер по количеству струй на площади Независимости, самый мощный и высокий фонтан на воде - "Парус" (почти половина его струй взмывают над Комсомольским озером более чем на 20 м), самый старинный - "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере (установлен в 1874 году, а в 2016-м отреставрирован).

Сейчас фонтаны готовят к сезону, который должен стартовать 26 апреля.

Начинают работу фонтаны с 10.00-12.00 в зависимости от дня недели. В предыдущие годы их отключали в 20.00-21.00.-0-