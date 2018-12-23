Резидент с литовским капиталом зарегистрирован в СЭЗ "Витебск"

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано ООО "ВМГ ВудАрт" для реализации проекта по созданию вертикально-интегрированного деревообрабатывающего комплекса с общим объемом инвестиций более 100 млн евро, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

ООО "ВМГ ВудАрт" стало первым резидентом в СЭЗ "Витебск" с литовским капиталом. Компания входит в состав международного холдинга "ВМГ" с центральным офисом в Клайпеде, который объединяет несколько предприятий в Литве, Беларуси, Украине и является одним из крупнейших производителей и экспортеров мебели, плит ДСП в странах Балтии.

Проект предусматривает создание лесопильного производства, фабрик по выпуску древесно-стружечных плит, мебели и будет реализован в два этапа. Первоначально в период до 2023 года предполагается инвестировать в развитие производственной деятельности более 50 млн евро, создать около 200 рабочих мест.

Общий объем переработки древесины на предприятиях холдинга составит около 700 тыс. куб.м в год. Всего будет создано не менее 500 рабочих мест. Площадка под производственные мощности выбрана в секторе №1 "Журжево" на территории бывшего военного аэродрома на окраине областного центра. Сейчас ведется работа по выделению и отводу земельного участка под проектирование.

Решение о реализации инвестиционно емкого проекта в Витебской области литовский партнер принял после длительного изучения возможностей и условий для организации бизнеса во всех регионах Беларуси. В результате после посещения СЭЗ "Витебск" и переговоров с руководством Витебского облисполкома инвестор окончательно определился с местом размещения производств на территории одного из секторов СЭЗ.

Договор о реализации проекта по созданию деревообрабатывающего комплекса подписали председатель облисполкома Николай Шерстнев и член наблюдательного совета компании "ВМГ Холдингс Лимитед" Эгидиус Моцкус на XIV Белорусско-литовском экономическом форуме в июне 2018 года в Витебске.-0-