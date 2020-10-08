Резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст сеть фотоэлектрических станций

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ирландский инвестор планирует создать сеть фотоэлектрических станций для обеспечения резидентов СЭЗ "Гродноинвест" зеленой энергией, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.
Сегодня в качестве резидента свободной экономической зоны зарегистрировано ООО "Скайватт". Основная идея инвестиционного проекта - строительство на земельных участках СЭЗ "Гродноинвест" фотоэлектрических станций общей мощностью свыше 12 МВт. Объем инвестиций превысит 5 млн евро.
"Реализация проекта позволит потребителям, в том числе резидентам СЭЗ "Гродноинвест", получить зеленую энергию, снизить себестоимость выпускаемой продукции. Также такой подход позволит наладить кооперационные связи с международными концернами, предъявляющими требования по использованию энергии из возобновляемых источников", - подчеркнули в администрации свободной экономической зоны.-0-