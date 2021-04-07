Резидент СЭЗ "Минск" создал 85 рабочих мест на производстве грузовых контейнеров в Молодечно

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "ЗВКОНТ", которое является резидентом СЭЗ "Минск", создало 85 рабочих мест на Молодечненском заводе металлоконструкций, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны. "В планах - расширение производства, выпуск новых видов продукции и создание в 2021 году еще 30 рабочих мест", - добавили в СЭЗ. В качестве резидента свободной экономической зоны ООО "ЗВКОНТ" было зарегистрировано 20 марта 2020 года для реализации инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству контейнеров". Контейнеры по данному проекту подходят для перевозки любых сыпучих грузов, в частности биомассы, удобрений и зерна, угля. Благодаря им заказчик экономит на перегрузках, убытке груза и повышенной влажности материала, а также для перевозки грузов нет необходимости в упаковке. СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд, способствовала экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ "Минск" построены и реконструированы 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Сегодня здесь зарегистрированы 120 резидентов. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!