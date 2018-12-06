Резиденции Деда Мороза откроются в 7 районах Гродненской области

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Резиденции Деда Мороза и других новогодних героев будут открыты в 7 районах Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Впервые в регионе открывается такое количество усадьб сказочного персонажа. Появятся они в Гродненском, Ивьевском, Новогрудском, Зельвенском, Ошмянском, Новогрудском и Щучинском районах.

В частности, Дед Мороз по традиции поселится на Августовском канале. В качестве усадьбы он выбрал домик смотрителя на шлюзе Домбровка. Гостей ждут не только новогодние герои, познакомятся они с хранителем сказок и легенд Августовским Цмоком.

Своеобразным брендом Ивьевского района стала усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи. Вскоре хозяева сказочного леса у деревни Залейки начнут принимать гостей.

С 1 декабря начала работу усадьба Деда Мороза в эколого-информационном центре "В гостях у двенадцати месяцев", расположенного на берегу озера Свитязь в Новогрудском районе. Сразу несколько резиденций главного сказочного волшебника запланировано отрыть в Ошмянском районе. В Зельвенском районе в одной из усадеб гостей будет принимать Лесной Хозяин, в другой - с детьми и взрослыми встретится Дед Мороз.

"Все усадьбы начнут работу в ближайшее время. Здесь готовы принимать гостей не только со своего района, но и со всей области, страны, а также из-за рубежа. Везде подготовлены анимационные интерактивные программы, конкурсы, игры, дегустации блюд, мастер-классы", - отметили в управлении культуры облисполкома.

Праздничное настроение жителям и гостям региона будут создать в городах и населенных пунктах. С 8 декабря во всех районах области включат новогоднюю иллюминацию. Причем главные елки районов засияют одновременно - ровно в 17.30. Зажжению праздничных огней будут предшествовать концерты, флешмобы, шествия Дедов Морозов и других сказочных персонажей.-0-