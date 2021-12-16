Резиденция Деда Мороза откроется 25 декабря на "Линии Сталина"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время новогодних школьных каникул, с 25 декабря по 9 января, на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" будет открыта резиденция Деда Мороза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт объекта.

"В этом году гостей резиденции ожидает много сладких подарков, еще больше развлечений и активностей на свежем воздухе с новыми сказочными персонажами. Они будут помогать Деду Морозу и Снегурочке в создании праздничной и теплой атмосферы. Чтобы получить подарки от нашего Деда Мороза, придется пройти много интересных и веселых испытаний. В поддержку соревнующимся - горячий чай, сладости и блины", - говорится в сообщении.

Дед Мороз соберет пожелания всех посетителей на будущий год в капсулу желаний.

Резиденция Деда Мороза на "Линии Сталина" была впервые открыта в 2015 году. Отличительной особенностью стал сам Дед Мороз. К его привычной шубе добавлена армейская атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой.-0-