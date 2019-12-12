Резиденция Деда Мороза откроется в Бобруйском районе 15 декабря

12 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Резиденция Деда Мороза в Бобруйском районе откроется 15 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик.

"Резиденция Деда Мороза в оздоровительном лагере "Мечта" в деревне Соломенка откроется 15 декабря. Дети смогут лично пообщаться со сказочным персонажем", - рассказала Виктория Омелюсик.

Ребятам предложат поучаствовать в конкурсах, посмотреть театрализованное представление, поводить хоровод вокруг большого костра со сказочными Двенадцатью месяцами. У гостей резиденции появится уникальная возможность узнать, как устроен быт Деда Мороза. Помимо развлекательных программ будет организована торговля.

Посетить сказочную резиденцию можно как группой, так и индивидуально. Работать она будет до 12 января.-0-