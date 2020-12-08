8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резиденция Деда Мороза откроется в центре Гомеля 25 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Деревянный сруб по традиции устанавливается на площади Ленина, возле главной елки областного центра. Здесь и будут ожидать гостей новогодние герои.

Дед Мороз со своей внучкой будут дежурить по праздничному режиму. С 25 по 27 декабря, с 1 по 3 января и на Рождество сказочные персонажи будут встречать гостей с 15.00 до 20.00. С 28 по 30 декабря, с 4 по 6 января и 13 января главные герои новогоднего периода будут дежурить с 17.00 до 20.00. А 31 декабря резиденция будет работать с 13.00 до 17.00.

Родственники-волшебники с удовольствием сфотографируются со своими гостями, поздравят горожан и гостей Гомеля с Новым годом. Они загадают ребятам загадки, выслушают стихи и песенки.

В эти дни преображается центральная площадь, улицы и проспекты Гомеля. Работники ЖКХ и архитекторы продумали новые изюминки по оформлению областного центра.-0-