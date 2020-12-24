24 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Резиденцию Деда Мороза обустроили во Дворце Потемкина в Кричеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор исторического музея Кричева Владимир Мищенко.

"Для маленьких посетителей резиденции мы подготовили интересную и насыщенную программу. Здесь дети смогут не только пообщаться с Дедушкой Морозом, но и стать участниками настоящей сказки, - отметил Владимир Мищенко. - Гостей будут ждать новогоднее представление, аквагрим. Будет работать и почта Деда Мороза - каждый желающий сможет опустить туда письмо со своим самым сокровенным желанием".

Кроме этого, у посетителей будет возможность приобрести новогодние сувениры и сделать фотографии на память в тематических фотозонах. "При посещении резиденции и проведении мероприятий в нашем учреждении соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры. Для того чтобы обезопасить гостей, посещение резиденции индивидуальными и семейными группами организовано в разное время", - отметил директор музея.

Резиденция Деда Мороза в Кричеве будет работать до 15 января 2021 года.-0-