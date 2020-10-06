Резиденты СЭЗ "Брест" выделили на борьбу с коронавирусом свыше Br850 тыс.

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Предприятия СЭЗ "Брест" оказали медучреждениям региона финансовую и материальную помощь для борьбы с пандемией коронавируса более чем на Br850 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Большая часть средств была направлена на приобретение дополнительного медицинского оборудования, помогающего спасать жизни людей. Так, в июне и августе СП "Санта Бремор" ООО передало в медицинские учреждения Бреста пять аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование ведущих европейских компаний установлено в областной клинической больнице и Брестской городской больнице №1. Оно оснащено искусственным интеллектом, что позволяет подбирать программу, ориентируясь на состояние пациента.

Всего с марта этого года СП "Санта Бремор" направило около Br700 тыс. на поддержку медицинских учреждений. Кроме дорогостоящего оборудования для больниц и поликлиник Бреста были закуплены средства индивидуальной защиты.

Благодаря СООО "ПП Полесье" новым аппаратом ИВЛ пополнился арсенал Кобринской центральной районной больницы. Помимо этого ведущий производитель детских игрушек закупил для медперсонала больницы 3660 защитных комбинезонов.

ООО "Нелва" поставила в областную клиническую и областную детскую больницы более 3 тыс. средств санитарно-гигиенической защиты собственного производства. Посильную материальную помощь в борьбе с COVID-19 медучреждениям оказали Брестский чулочный комбинат, ИУП "Саламандер оконные и дверные системы" и "Диском", ИООО "Анрэкс" и "Вастега", СП "Дельфа-Буг" и "ФА-уН", УП "Гефест-техника" и "Гефест-кварц", другие резиденты СЭЗ.-0-