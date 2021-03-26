Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" намерены увеличить объем производства на 18,5% в 2021 году

24 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия-резиденты свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" планируют в 2021 году увеличить объем производства продукции на 18,5%. Такую цифру озвучила сегодня глава администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" Антонина Ежова, на встрече предприятий-резидентов СЭЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проанализировали перспективы работы в 2021 году. По бизнес-планам предприятий ожидается увеличение объемов производства на 18,5%, экспорт вырастет почти на 6%, заработная плата увеличится на 10%, подрастут и инвестиции в основной капитал", - сказала глава администрации СЭЗ.

По ее словам, устойчивый рост основных показателей финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году ожидается за счет модернизации действующих производств и регистрации новых резидентов свободной экономической зоны.

Реализуются перспективные инвестиционные проекты. Например, предприятие "Алкопак" строит новый корпус, в котором планирует выпускать новую продукцию медицинского назначения. "Поликап" работает над проектом по производству одноразовой посуды из целлюлозы. Расширять производство намерены и такие предприятия, как "Веза-Г", "Мультипак", другие компании.

"Идет динамичное развитие предприятий, создаются новые рабочие места. Не только в Гомеле, но и в районах - в Мозыре, Турове, Светлогорске и других", - обратила внимание Антонина Ежова. Она выразила уверенность, что все задачи, которые стоят перед резидентами, будут успешно выполнены.

Говоря о работе в прошлом году, глава администрации СЭЗ подчеркнула: 2020-й стал годом испытаний. "Изменились привычные форматы работы, мы перешли в основном на онлайн-мероприятия. Однако год мы завершили неплохо. По некоторым цифрам превзошли 2019-й", - отметила она. Например, в минувшем году на предприятиях создано более 700 новых рабочих мест. Резиденты увеличили производство продукции почти на 15%, выручку - на 17%, экспорт - практически на 7%. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительное.

На встрече наградили резидентов, достигших высоких результатов. Компании представили перспективные проекты, реализуемые в СЭЗ "Гомель-Ратон".

В числе лучших было названо ООО "МИРТЕК-инжиниринг". Компания с 2012 года занимается производством приборов учета энергоресурсов. "В последнее время мы начали работать по аутсорсингу по производству печатных плат поверхностного монтажа SMD- и DIP-компонентов", - отметил генеральный директор ООО Павел Верхов. За прошлый год компания нарастила штат сотрудников. Более половины произведенной продукции поставила на внешние рынки. Продукцию экспортирует в Россию, Казахстан, Армению, вышла и на рынки Европы. "Мы увеличиваем объемы производства. В этом году планируем их как минимум удвоить. Активно хотим осваивать рынки Европы. Намерены параллельно с производством приборов учета развивать направление совместного производства печатных плат. Это направление перспективное, актуальное для всех компаний, которые связаны с производством электронных модулей, узлов", - подчеркнул генеральный директор.

По данным на 1 января 2021 года, в качестве резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрировано 70 субъектов хозяйствования. Среднесписочная численность работников на предприятиях достигла почти 30 тыс. человек. Резиденты около 70% своей продукции отправляют на экспорт. География внешних поставок включает свыше 60 стран.-0-