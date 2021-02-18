Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" увеличили объем производства продукции на 13,1% в 2020 году

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" в 2020 году увеличили объем производства промышленной продукции (работ, услуг) на 13,1% по сравнению с позапрошлым годом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

"Деятельность предприятий-резидентов в целом характеризуется ростом объема производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах. За 2020 год данный показатель составил Br4 млрд. Это на 13,1% выше показателя 2019 года", - отметили в СЭЗ. Доля произведенной предприятиями-резидентами СЭЗ продукции в областном показателе превысила 18%.

Под реализацию инвестиционных проектов в 2020 году в СЭЗ "Гомель-Ратон" привлечено $109 млн прямых иностранных инвестиций. Это 47,5% от общего объема инвестиций по региону, подчеркнули в администрации свободной экономической зоны. Резиденты СЭЗ вложили в основной капитал инвестиций в сумме Br294,7 млн (145,3% к уровню 2019-го).

Большую часть продукции резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" реализуют за пределами Беларуси. Экспорт товаров в минувшем году превысил $1,1 млрд. "Товары поставляются на рынки 63 стран мира. Наибольший удельный вес в экспорте занимают Россия (48,1%), Украина (18,6%), Польша (7,8%), Китай (6,1%), Литва (6,6%)", - уточнили в государственном учреждении.

Внешнеторговый оборот товаров за 2020 год составил $1,7 млрд. Сальдо ВТО сложилось положительное: в целом по СЭЗ в сумме $617,5 млн.

На 1 января 2021 года в качестве резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" работают 70 субъектов хозяйствования. Из них 32 компании с участием иностранного капитала из 16 стран мира.

Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах составляет 29188 человек. В прошлом году на дополнительно введенные рабочие места принято 703 человека. Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила Br1187 (115,5% к 2019 году).-0-