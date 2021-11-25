Резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" за 9 месяцев увеличили производство промпродукции более чем на 42%

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия - резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" увеличили в январе - сентябре производство промышленной продукции более чем на 42% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

"Деятельность предприятий-резидентов в целом характеризуется ростом объема производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических ценах. За январь - сентябрь нынешнего года этот показатель составил Br4,1 млрд, что на 42,1% выше показателя прошлого года", - отметили в государственном учреждении. Доля произведенной предприятиями - резидентами СЭЗ продукции в областном показателе - 17,5%. Выручка от реализации товаров и услуг превысила Br4,48 млрд (137,8% к 2020-му).

Большую часть продукции резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" реализуют за пределами Беларуси. Экспорт товаров составил более $1,1 млрд. Товары поставляются на рынки 63 стран мира. Наибольший удельный вес в экспорте занимают Россия (48,1%), Украина (18,6%), Польша (7,8%), Литва (6,6%), Китай (6,1%).

Внешнеторговый оборот товаров за 3 квартала 2021 года сложился на уровне $1,7 млрд. Сальдо положительное: в целом по СЭЗ в сумме $581,3 млн.

Под реализацию инвестиционных проектов за 9 месяцев в СЭЗ "Гомель-Ратон" привлечено $76,3 млн прямых иностранных инвестиций. "Это 47% от общего объема инвестиций по Гомельской области. Резиденты СЭЗ вложили инвестиций в основной капитал в сумме Br263,4 млн (115,1% к уровню 2020-го)", - добавили в администрации.

По данным на 1 октября, в качестве резидентов СЭЗ "Гомель-Ратон" работают 69 субъектов хозяйствования, их них 30 компаний с участием иностранного капитала из 16 стран мира. В этом году зарегистрировано 3 новых предприятия-резидента с объемом заявленных инвестиций $48,3 млн.

Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах составляет 30 116 человек. В январе - сентябре на дополнительно введенные рабочие места принято 713 человек.-0-