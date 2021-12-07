Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" удвоили экспорт электронной и оптической аппаратуры

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в сфере машиностроения за январь - сентябрь 2021 года экспортировали продукции на $81 млн, что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вычислительной, электронной и оптической аппаратуры за девять месяцев текущего года удвоился, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Всего в СЭЗ "Гродноинвест" зарегистрировано девять компаний в сфере машиностроения и еще семь компаний в сфере металлообработки. Производством электронной и оптической аппаратуры занимаются ООО "Терразит Плюс" и ОАО "Завод "Оптик". Электрооборудование выпускает щучинский завод "Автопровод", который располагается в индустриальном парке свободной экономической зоны в Щучине.

ОАО "Белкард" и ОАО "Радиоволна" производят транспортные средства и оборудование, ЗАО НПО "Вектор", Сморгонский агрегатный завод, ООО "Биоком-Технология" и Гродненский завод торгового машиностроения выпускают машины и промышленное оборудование.

С января 2017 года предприятие-резидент СЭЗ "Гродноинвест" ООО "Терразит Плюс" под брендом Virpil Controls ведет серийное производство устройств виртуального управления поршневыми и реактивными самолетами, вертолетами, прототипами космических кораблей.-0-