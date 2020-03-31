Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2019 году привлекли $436 млн инвестиций

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году резиденты СЭЗ "Гродноинвест" привлекли $436 млн инвестиций, что составляет 25% от показателя по всем свободным экономическим зонам страны. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации СЭЗ.

Свыше 90% инвестиций направлено в основной капитал. При этом значительная доля таких вложений (более 70%) поступила из иностранных источников.

"СЭЗ "Гродноинвест" одна из самых молодых в Беларуси, но уже стала лидером и по объему привлеченных инвестиций от иностранных инвесторов. С момента создания в 2002 году привлечено свыше $912 млн иностранных инвестиций, включая $348 млн в 2019 году", - рассказали в администрации.

Наиболее активными инвесторами СЭЗ "Гродноинвест" являются компании из России (32% всех иностранных инвестиций), Нидерландов (18%), Великобритании (12%), Кипра (12%) и Польши (11%). Всего в СЭЗ привлечены инвестиции из 40 стран мира, включая Японию, Турцию, ОАЭ, Канаду и другие.

Лидером среди отраслей промышленности по вложенным инвестициям за весь период деятельности СЭЗ остается деревообработка. На нее приходится свыше 47% от общего объема. В Гродненской области сформирован эффективный мебельный кластер, включающий более 20 предприятий по производству упаковки изделий из дерева, древесных плит, мебели и многого другого.-0-