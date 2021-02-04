Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в 2020 году произвели импортозамещающей продукции на $338 млн

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году резиденты СЭЗ "Гродноинвест" произвели импортозамещающей продукции более чем на $330 млн, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Коронавирус и карантинные меры существенно повлияли на мировую и региональную экономику. В то же время резиденты СЭЗ "Гродноинвест" смогли противостоять рецессии. "К примеру, в прошлом году резиденты свободной экономической зоны смогли оперативно переориентироваться и организовать производство востребованной импортозамещающей продукции. По итогам 2020 года ее объем составил $338 млн", - сообщили в СЭЗ.

Всего такую продукцию выпускают 18 предприятий-резидентов, в большинстве своем это представители малого и среднего бизнеса. Среди продукции - строительные смеси, пищевая оболочка, изделия из дерева и гофрированной бумаги, из пластмасс и нетканого материала, консервированная продукция, экоупаковка и другое.-0-