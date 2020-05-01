Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале привлекли рекордный объем ПИИ на чистой основе

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I квартале привлекли рекордный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на чистой основе, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

"В первом квартале текущего года в реализацию проектов на территории СЭЗ "Гродноинвест" привлечено $157 млн иностранных инвестиций, из которых $59,8 млн - прямые иностранные инвестиции на чистой основе. Это лучший квартальный показатель за период функционирования СЭЗ в Гродненской области", - рассказали в администрации.

Основными странами-инвесторами выступили Россия (свыше $45 млн), Австрия ($39 млн), Нидерланды ($34 млн). Инвестиции поступили из 15 стран, включая ОАЭ, Германию, США, Великобританию.

Всего в Гродненской области резидентами СЭЗ "Гродноинвест" накоплено более $912 млн иностранных инвестиций. Это лучший показатель среди СЭЗ страны. Ключевыми инвесторами являются компании из России (32%), Нидерландов (18%), Великобритании (12%), Кипра (12%) и Польши (11%). В СЭЗ привлечено инвестиций из 40 стран мира, включая Японию, Турцию, ОАЭ, Канаду.

Ежегодно повышается привлекательность инвестиционного климата региона. Для этих целей администрация СЭЗ "Гродноинвест" за последние пять лет инвестировала Br9 млн в развитие инфраструктуры, организовала свыше 300 деловых встреч и мероприятий с потенциальными инвесторами из стран ближнего и дальнего зарубежья, зарегистрировала более 30 новых резидентов с капиталом из Австрии, России, Китая, Нидерландов, Польши, ОАЭ, Эстонии, Турции, Узбекистана, Литвы, Великобритании и других стран.-0-