Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии нарастили экспорт в Канаду в 6,5 раза

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии нарастили экспорт в Канаду в 6,5 раза, до $540 тыс., сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

"В январе - июне резиденты экспортировали продукции на $425 млн. География экспорта насчитывает 46 государств. В страны СНГ экспортировано на $342 млн, или 80% общего объема. Ключевым рынком сбыта для резидентов СЭЗ остается Россия. На ее долю приходится 66% всего экспорта, или $280 млн. В топ-3 импортеров белорусской продукции также вошли Польша ($52 млн) и Украина ($47 млн)", - сказали в администрации.

Экспорт резидентов СЭЗ в страны Европейского союза составил $78 млн, или 18% общего объема за полугодие. Основными рынками сбыта стали Польша, Литва ($9 млн), Румыния ($5 млн), Германия и Латвия (по $3 млн). Существенно выросли поставки белорусской продукции в США - в 2,4 раза, до $425 тыс. В первом полугодии налажен экспорт в Швейцарию, Монголию, Исландию.

Основную долю экспорта составляют продукты питания и сельскохозяйственная продукция (33% общего объема), изделия из дерева и мебель (29%), продукты машиностроения и металлообработки (16%), химические (9%) и текстильные (9%) изделия.-0-