7 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в I полугодии удвоили объем прямых иностранных инвестиций, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

По итогам января-июня резиденты СЭЗ "Гродноинвест" привлекли $67 млн прямых иностранных инвестиций - в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Всего за I полугодие в свободную экономическую зону из-за рубежа поступило свыше $181 млн. Это на 43% больше, чем годом ранее. Ключевым инвестором выступила Российская Федерация ($46 млн). В топ-5 инвесторов также вошли Австрия ($39 млн), Нидерланды ($39 млн), международные организации ($26 млн), Кипр ($14 млн)", - отметили в администрации СЭЗ. Инвестиции привлекались из 15 стран, в том числе Польши, ОАЭ, Узбекистана, Германии, Украины, США, Эстонии.

Лидером по привлечению инвестиций из-за рубежа стал Сморгонский район. Здесь резиденты СЭЗ инвестировали свыше $161 млн. В реализацию проектов на территории свободной экономической зоны в Гродно привлечено $16 млн, что в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. В Гродненский, Свислочский и Лидский районы привлечено по $1 млн.

"В СЭЗ "Гродноинвест" реализуются значимые для Гродненской области инвестиционные проекты. В Сморгонском районе инвесторами из Турции и Узбекистана ведется строительство вертикально-интегрированного комплекса по производству хлопковой пряжи и изделий из нее, польской группой компаний Szynaka создается многопрофильное производство мебели для жилых помещений, австрийской группой компаний Kronospan развивается мебельный кластер", - рассказали в администрации СЭЗ.

В Гродно польская мебельная компания Gabi реализует проект по производству корпусной мебели, в том числе для поставок в концерн IKEA. Также в этом году идет модернизация производств 11 предприятий-резидентов в Гродно, Лиде, Слониме, Щучине, Новогрудке и Сморгони.-0-