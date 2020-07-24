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24 июля 2020, 11:51

Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в январе-мае поставили в Москву и Московскую область товаров на $53 млн

Фото из архива
Фото из архива

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в январе - мае 2020 года экспортировали в Москву и Московскую область продукции на $53 млн, товарооборот составил $62 млн, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

В текущем году 46 предприятий - резидентов СЭЗ "Гродноинвест" поставляют товары в Москву и Московскую область. Это компании в сфере машиностроения, деревообработки, текстильной, химической и пищевой отраслей. Перечень экспортируемой продукции широкий: мясная консервация, мебель, колготы и прочие чулочно-носочные изделия, алкидные смолы, плиты МДФ, емкости из черных металлов, провода и кабели, гербициды, пряжа, изделия из пластмасс, металлическая ткань.

В свою очередь московские компании поставляют резидентам СЭЗ в основном сырьев для изготовления готовой продукции: соевые бобы, бумагу и картон, карбамидные и меламиновые смолы, проволоку из рафинированной меди, прочие металлоконструкции и изделия из черных металлов.

Крупнейшие экспортеры резиденты СЭЗ "Гродноинвест": СООО "Конте Спа", СООО "ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ", СООО "Квинфуд", ОАО "Белкард", ОАО "Гроднорайагросервис", ОАО "Новогрудский завод газовой аппаратуры", ИООО "Кроноспан", ОАО "Лакокраска", ОАО "Щучинский завод "Автопровод", ГП "Конус". На эти компании приходится 72% от общего экспорта СЭЗ в Москву и Московскую область.-0-

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