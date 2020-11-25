Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" вложили Br144 млн инвестиций в основной капитал

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала 2020 года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" вложили в основной капитал Br144 млн инвестиций, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Большая часть суммы - свыше 60% - направлена на закупку технологичных машин и оборудования.

"Предприятия, расположенные на индустриальных площадках СЭЗ в Сморгонском районе, вложили в основной капитал Br91 млн инвестиций. Здесь успешно действуют компании с иностранным капиталом Kronospan, Szynaka, Sodrugestvo и другие", - рассказали в администрации СЭЗ "Гродноинвест".

Резиденты СЭЗ из Гродно и Гродненского района за этот период вложили в основной капитал Br30 млн. Активно проводят модернизацию и расширение своих производств компании "Биган", "ЗОВ", "Макей", "Гронитекс", "Белагроферт" и другие предприятия.

Всего же с 2003 года резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в основной капитал вложили более $1,4 млрд.-0-