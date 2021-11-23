Резиденты СЭЗ "Минск" за 9 месяцев привлекли Br237,7 млн в основной капитал

23 ноября, Минск /Корр БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Минск" с января по сентябрь текущего года привлекли Br237,7 млн инвестиций в основной капитал, что на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны.

"Преференциальные условия СЭЗ "Минск" продолжают доказывать свою эффективность. В настоящее время здесь работает 112 компаний. И это не только белорусские инвестиции, но и капитал из России, Германии, Италии, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Эстонии, Китая и других стран, - отметили в администрации. - Эффективность работы в СЭЗ "Минск" подтверждают недавние статистические данные, которые демонстрируют положительный результат работы компаний-резидентов. За 9 месяцев они привлекли Br237,7 млн инвестиций в основной капитал".

По сравнению с 9 месяцами 2020 года в этом году на 46,3% выросла выручка резидентов от реализации товаров, работ, услуг (до Br4,871 млрд), на 54,4% - объем производства продукции (4,708 млрд), на 23,7% - поступления налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды (Br351,7 млн).

Резиденты СЭЗ "Минск" за 9 месяцев 2021 года экспортировали продукции на сумму $1388,8 млн. Основными рынками сбыта стали Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Польша, Литва, Китай, Нидерланды, Чехия.

СЭЗ "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиции на сумму более $2 млрд, способствовала экспорту продукции собственного производства резидентами на сумму, превышающую $12 млрд, созданию свыше 26 тыс. новых рабочих мест. На территории СЭЗ "Минск" построено и реконструировано 45 современных заводов, создана необходимая инженерная инфраструктура. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.-0-