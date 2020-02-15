Резиденты СЭЗ "Витебск" увеличили объем прямых иностранных инвестиций в 3,5 раза

15 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2019 году на развитие проектов привлекли $16,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2018-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации СЭЗ Михаил Скурат.

Удельный вес СЭЗ "Витебск" в инвестиционном показателе Витебской области за 2019 год составил почти 39% и увеличился на 10 процентных пунктов по сравнению с 2018-м. Наибольшую инвестиционную активность проявили СООО "Натрикс", которое привлекло прямых инвестиций на чистой основе в 2,4 раза больше, чем годом ранее, а также ООО "Чесс-Бел", ООО "Акитама", ИУП "ВИК - здоровье животных".

По итогам 2019 года резиденты СЭЗ суммарно сработали с чистой прибылью в объеме почти Br95 млн, что на 62,7% больше, чем в 2018-м. Произведено промышленной продукции почти на Br1,4 млрд, темп роста объема производства составил 115,4%. Обеспечено положительное внешнеторговое сальдо по товарам в объеме $173,8 млн, услугам - $57,3 млн. На внешние рынки поставлено продукции на сумму $575,6 млн, экспорт услуг превысил $55 млн. Вместе с тем, на динамику этих показателей оказала влияние работа крупных компаний, которые занимаются производством и продажей продукции из углеводородного сырья. По объективным внутренним и внешним причинам они не смогли реализовать свой экспортный потенциал в полной мере, поэтому в течение года потери приходилось компенсировать за счет повышения эффективности деятельности других резидентов СЭЗ.

Всего в качестве резидента СЭЗ "Витебск" реализуют проекты 50 предприятий, из которых почти 50% - с иностранным капиталом. В 2019 году темп роста производительности труда составил 114,8%, выработка на одного работающего выросла на 14,6% (до Br83,4 тыс.). Созданы 372 рабочих места, а среднесписочная численность работающих в организациях СЭЗ сложилась на уровне почти 16,7 тыс. человек. Уровень среднемесячной зарплаты за 2019 год вырос на 12,1% (до Br997,3). Резиденты уплатили в бюджет около Br181 млн налогов и сборов, что примерно на 22% больше, чем в 2018-м.

По результатам производственно-хозяйственной деятельности почетное звание "Лучший резидент СЭЗ "Витебск" с вручением свидетельства и переходящего знамени присвоено ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Лучшим экспортером признано ИООО "Продэксим", лучшим инвестором - ООО "Чесс-Бел". Кроме того, грамотами администрации СЭЗ в номинации "За стабильность и надежность" отмечены ОАО "Витебские ковры", иностранное предприятие "ВИК - здоровье животных", ООО "Производственное объединение "Энергокомплект", СООО "Натрикс", ИООО "Союз-Кабель".-0-