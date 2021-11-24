Резиденты СЭЗ "Витебск" за 9 месяцев нарастили производство продукции более чем на 40%

24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" за 9 месяцев нарастили выпуск продукции более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Удельный вес предприятий-резидентов СЭЗ в общем объеме промышленного производства Витебской области составил почти 11%. Наряду с ростом производства увеличился в 1,5 раза объем отгруженных товаров, в том числе поставки инновационной продукции увеличились вдвое, что стало лучшим результатом среди СЭЗ страны. В реализацию проектов привлечено $15,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что составило около 50% от общеобластного показателя инвестиционной активности.

За январь - сентябрь на 43,1% выросла выручка от реализации продукции. Организации-резиденты получили прибыль в размере Br186,6 млн, а общим итогом деятельности СЭЗ "Витебск" стала чистая прибыль в объеме более Br145,1 млн. Создано более 200 рабочих мест. Темп роста среднемесячной заработной платы превысил 120%.

С начала года зарегистрировано 3 новых резидента с общим объемом заявленных инвестиций около $3 млн. В проработке находятся еще около 8 проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику Витебской области не менее $160 млн. Иностранные инвесторы проявляют интерес в организации на территории СЭЗ "Витебск" производств композиционных материалов, в сфере станкостроения, деревообработки и создания готовой продукции из древесного сырья (в том числе мебели, биоугля), а также микроудобрений.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 54 инвестиционных проекта с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-

Резиденты СЭЗ "Витебск" в январе-сентябре увеличили экспорт товаров почти на 62%