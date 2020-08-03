Резиденты СЭЗ "Витебск" за I полугодие нарастили объем прямых иностранных инвестиций почти на треть

3 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Витебск" за I полугодие привлекли почти $22 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Всего за этот период предприятия направили на реализацию проектов более Br73 млн, что в два раза больше, чем в январе-июне 2019-го. В непростых условиях, обусловленных пандемией коронавируса, резиденты СЭЗ "Витебск" сохранили численность трудовых коллективов, при этом среднемесячная зарплата по итогам полугодия увеличилась на 13,4% до Br1,05 тыс. Объем производства промышленной продукции вырос на 11%, темп роста выручки от реализации товаров (без учета нефти и нефтепродуктов) составил 101,5%. Резиденты сработали с чистой прибылью в сумме Br36 млн, при этом налоговые платежи в бюджет увеличились на 5,5%. Доля экспорта в общем объеме реализованной продукции сложилась на уровне 70%. География поставок резидентов включает 63 страны, в том числе 23 государства ЕС.

СЭЗ "Витебск" сохраняет важную роль в региональном развитии по целому ряду показателей. Так, по итогам полугодия удельный вес предприятий-резидентов в областном объеме промышленного производства составляет 10,4%, в экспорте товаров - 28,8%, услуг - 17,3%. Более половины от объема привлеченных прямых иностранных инвестиций в области за 6 месяцев приходится на резидентов СЭЗ "Витебск". При этом удельный вес работников предприятий СЭЗ в численности занятых в экономике региона не превышает 3,5%.

СЭЗ "Витебск" образована 4 августа 1999 года. За время ее функционирования статус резидента получили 119 организаций, из которых 66 его утратили по различным причинам, а суммарный объем вложенных инвестиций по проектам приближается к $1 млрд.

Сегодня на территории СЭЗ реализуется 53 инвестиционных проекта, в 26 из них участвуют иностранные инвесторы из 15 стран. Только за последние 2,5 года в качестве резидентов зарегистрирована 21 компания с общим объемом заявленных инвестиций более $340 млн, по которым планируется создать свыше 1,4 тыс. рабочих мест. Территория СЭЗ состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке.-0-