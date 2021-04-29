Результаты научных исследований Старого замка представят на конференции в Гродно

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно сегодня примет научную конференцию "Королевский Гродно. Материальная и духовная культура". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном историко-археологическом музее.

Конференция пройдет в Новом замке, хотя в основном посвящена она реконструируемому сейчас Старому замку. Участники конференции расскажут о результатах комплексных научных изысканий, проведенных в Старом замке в последние годы. В частности, будут представлены доклады об археологических исследованиях вдоль фасада дворца, результатах зондажей внутри и снаружи зданий. Проблематику реконструкции замка рассмотрят также на основе переведенных инвентарей XVІI-XVIII веков. Один из исследователей представит историко-архитектурное обоснование восстановления конструкции главного входа в Королевский дворец. Будут презентованы исследования, как выглядел замок в различные эпохи. Среди тем других докладов - результаты раскопок на территории Нового замка, исторического центра города.

Научные материалы будут взяты за основу при принятии проектных решений по второй очереди реконструкции Старого замка, отметили в Гродненском историко-археологическом музее. Подготовить проектную документацию планируется до конца 2021 года.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Первая очередь включает, в частности, строительство мерной избы, средней башни и каменицы, а также прокладку необходимых коммуникаций. Уже летом, как ожидается, главная экспозиция Старого замка в Гродно начнет принимать посетителей.

Организаторами конференции выступают Гродненский историко-археологический музей и управление культуры Гродненского облисполкома.-0-