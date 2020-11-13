Результаты оправдывают средства

В многолетней истории Унитарного предприятия "Хотиславский" есть немало взлетов, которые с радостью вспоминают местные старожилы. Но были и падения – хозяйство значилось в списке отстающих. Новая эпоха здесь началась после реорганизации в ­2017-м, когда сельхозпредприятие взял под крыло мощный инвестор – ОАО "Брестский мясокомбинат".

Присоединение без удивления

В Малоритском районе "Хотиславский" одно из крупнейших хозяйств – сельхозугодий почти 8000 га. В конце августа, с присоединением части земель и молочно-товарной фермы соседнего сельхозпредприятия, его территория увеличились еще на 850 га. Казалось бы, прошло немногим больше двух месяцев, а результаты уже есть, и немалые!

– Еще в конце лета на присоединенной ферме, где содержится 340 голов, доили в среднем 5,7 литра на корову, а сегодня уже 14,7 литра. И это, скажу я вам, не предел. Основная сложность была в отсутствии кормового запаса. Приходилось возить корма с наших ферм, а расстояние немалое – 15 километров только в одну сторону. А, как говорится, кормежка с колес не дает возможности выстроить точный график. Ведь у подачи кормов есть свои технологические сроки, и они очень важны, – поясняет директор Унитарного предприятия "Хотиславский" Сергей Шельпук. – Поэтому первым делом реконструировали старые траншеи, поменяли рационы, отремонтировали доильное оборудование – вот так и вышли на пока еще наш первый результат. Конечно, потребуется время на доведение его до уровня наших ферм.

Для масштабных строительных работ ждут весны: тогда стадо можно будет выгнать на пастбище и заняться реконструкцией старых зданий. В планах – увеличить доильный зал и приобрести новую доильную установку. По словам руководителя, в следующем году это будет самый важный объект. По сегодняшним ценам вложить потребуется не менее 1,5 млн рублей.

Большой сельстрой

К слову, сейчас в хозяйстве ведется сразу 14 строек.

Одна из основных – современный сушильный комплекс, который позволит в разы увеличить эффективность сушки зерна. До конца года рассчитывают завершить реконструкцию комбикормового завода, чтобы на 100% обеспечить себя необходимыми кормами. Если раньше производили в сутки 20 тонн комбикорма, то после модернизация объемы вырастут до 50 тонн.

В будущем серьезное обновление ожидает молочно-товарную ферму "Хотислав" – с переводом на беспривязное содержание. По примерным подсчетам, закупка современной дойки и строительные работы обойдутся в 3,5 млн руб­лей.

Сергей Шель­пук уверен, что в сельском хозяйстве, как и любой другой отрасли, нельзя стоять на месте. Для получения высоких результатов, а именно надоев и привесов, важны в том числе и условия содержания поголовья. Дешевле изначально создать необходимые условия для содержания телят, коров, их отела, нежели потом лечить. В этом руководителя всецело поддерживает инвестор "Хотиславского" – ОАО "Брестский мясокомбинат", вкладывая в развитие хозяйства немалые средства. Только с начала года туда направлено около 5 млн рублей инвестиций.

– При этом наша первоочередная задача – уже через год выйти на самоокупаемость. Весь коллектив прилагает для этого максимум усилий, – ­говорит директор.

"Молочные" плюсы

Сельхозугодий – 8000 га

5 молочно-товарных ферм

Поголовье - 6800 голов

2160 голов - дойное стадо

Прибыль от молока – 1,1 млн руб.

от мяса – 300-400 тыс. руб.

Надои – почти 8000 л молока

Самый главный продукт в здешнем хозяйстве – молоко. Всего в структуре предприятия 9 ферм: 5 молочно-товарных и 4 – по доращиваю быков. Общее поголовье составляет 6800 голов, из которых 2160 – дойное стадо. Ежемесячно "белое золото" приносит предприятию 1,1 млн руб­лей выручки. Плюс еще 300 – 400 тыс. рублей получают от реализации мяса.

– Цель – к концу года выйти на 8 тысяч литров на корову по хозяйству. С присоединением показатели немного спали, но мы активно наверстываем. В целом, если так посмотреть, за два последних года мы добавили 3,5 тыс. молока на корову, – отмечает Сергей Евгеньевич. – Содержим на откорме 2650 голов быков, до конца года в планах выйти на 3000 голов. Каждый месяц закупаем еще по 100 – 110 голов телят для доращивания. Привесы у нас хорошие: за последний период откорма в сутки доходят до 1200 граммов. Так, если раньше быка откармливали 19 – 21 месяц, то сейчас сократили это время до 16 – 17 месяцев. Все за счет хороших привесов.

Чтобы надои и привесы были на уровне, важно правильно и в должной мере заготавливать корма. Этого простого правила в хозяйстве придерживаются давно, обеспечивая полуторагодичный запас. Так, в этом году на одну условную голову заготовлено 29 кормовых единиц. Всего хранится 40 тыс. тонн силоса и 20 тыс. тонн сенажа. Директор уверен, что на перезимовку хватит с лихвой.

Казалось бы, урожай собрали, корма заготовили, но работы в полях не прекращаются и сегодня. Не зря сельчане говорят, что прочный фундамент под будущий урожай закладывается еще с осени.

– На полях кипит работа: вносим органику, удобряем почву фосфором и калием. Одним словом, вплотную готовимся к весенней посевной и получению нового урожая 2021 года, – уверенно говорит Сергей Шельпук. – А ждать ли морозной зимы? Время покажет. Думаю, будем и со снегом, и с морозами. Журавли еще в сентябре дружным клином улетели на юг. А я, будучи в сельском хозяйстве больше 20 лет, этой птице доверяю!

На унитарном предприятии "Хотиславский" с кадрами проблем нет, в том числе и с ветврачами. Всего в коллективе занято 380 человек. Средняя зарплата по хозяйству за девять месяцев – 967 рублей, у специалистов – 1100 руб­лей.

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Марина ВАЛАХ, газета 7 Дней

Фото Вадима ЯКУБЁНКА