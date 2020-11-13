Результаты оправдывают средства

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:00 Белоруска Анна Терех заняла 6-е место на ЧЕ по велоспорту на треке Спорт
21:43 Пекин из-за коронавируса не примет несколько топ-состязаний под эгидой ISU Спорт
21:43 Лукашенко предлагает сохранить в Минске переговорную площадку по ситуации на востоке Украины Президент
21:40 Кебичу в преддверии выборов 1994 года предлагали физически устранить Лукашенко Президент
21:37 Лукашенко о сотрудничестве Беларуси и Молдовы: очень многое можем сделать вместе Президент
21:27 В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом за сутки В мире
21:21 Лукашенко объяснил, зачем ездил в СИЗО КГБ Президент
21:18 Лукашенко планирует до нового года поделиться полномочиями с другими органами власти Президент
21:08 ГАИ: нетрезвые водители и пешеходы - угроза на дороге Общество
21:04 Общественные приемные помогают выстроить конструктивный диалог с гражданами - мнение Общество
20:56 Парижская прокуратура начала предварительное расследование теракта в Ницце В мире
20:53 Лукашенко: события в Беларуси - серьезнейший урок для других постсоветских стран Президент
20:49 Лукашенко - украинцам: вы не должны видеть в нас противников и тем более врагов Президент
20:46 Лукашенко ответил на вопрос о транзите власти в Беларуси Президент
20:43 Лукашенко: в нынешних условиях самый главный вопрос - как удержать экономику Президент
20:43 Лукашенко: белорусский народ не позволит ни одной власти изменить политику в отношении России Президент
20:40 Лукашенко рассказал об истинных причинах строительства БелАЭС Президент
20:40 Лукашенко готов вести диалог с представителями оппозиции, но не с предателями и террористами Президент
20:39 Лукашенко: даже если останусь один, я буду бороться за то, что создавалось в Беларуси четверть века Президент
20:27 ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию при проезде мест дорожных работ Общество
19:56 ГАИ настоятельно рекомендует пешеходам использовать в темное время суток фликеры Общество
19:47 В Лиде пенсионерка сделала на стенах здания циничные надписи Происшествия
19:41 КОММЕНТАРИЙ завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игоря Карпова и завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрия Горбича Общество
19:35 Китайский форум по правовому сотрудничеству в контексте COVID-19 объединил участников из 20 стран Общество
19:16 Бесплатно анонимно сдать тест на ВИЧ и вирусные гепатиты можно с 20 ноября по 24 декабря в Минске Общество
19:01 Мотивационный видеоролик курсанта университета МЧС отмечен спецпризом всероссийского конкурса Общество
18:41 Воронюк о студотрядах: это важно, что труд продолжает объединять молодых людей Общество
18:35 Житель Кличевского района нашел в лесу патроны и карабин "Маузер" Происшествия
18:14 Суд в Слуцке приговорил мужчину к 3 годам колонии за сопротивление сотруднику ОВД Происшествия
18:12 Лукашенко поручил взять под серьезнейший контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко Президент
Все новости
Все новости
Регионы
13 ноября 2020, 20:31

Результаты оправдывают средства

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
"Топтышку" любят все!
За дело беремся смело

В многолетней истории Унитарного предприятия "Хотиславский" есть немало взлетов, которые с радостью вспоминают местные старожилы. Но были и падения – хозяйство значилось в списке отстающих. Новая эпоха здесь началась после реорганизации в ­2017-м, когда сельхозпредприятие взял под крыло мощный инвестор – ОАО "Брестский мясокомбинат".

Присоединение без удивления

В Малоритском районе "Хотиславский" одно из крупнейших хозяйств – сельхозугодий почти 8000 га. В конце августа, с присоединением части земель и молочно-товарной фермы соседнего сельхозпредприятия, его территория увеличились еще на 850 га. Казалось бы, прошло немногим больше двух месяцев, а результаты уже есть, и немалые!

– Еще в конце лета на присоединенной ферме, где содержится 340 голов, доили в среднем 5,7 литра на корову, а сегодня уже 14,7 литра. И это, скажу я вам, не предел. Основная сложность была в отсутствии кормового запаса. Приходилось возить корма с наших ферм, а расстояние немалое – 15 километров только в одну сторону. А, как говорится, кормежка с колес не дает возможности выстроить точный график. Ведь у подачи кормов есть свои технологические сроки, и они очень важны, – поясняет директор Унитарного предприятия "Хотиславский" Сергей Шельпук. – Поэтому первым делом реконструировали старые траншеи, поменяли рационы, отремонтировали доильное оборудование – вот так и вышли на пока еще наш первый результат. Конечно, потребуется время на доведение его до уровня наших ферм.

Для масштабных строительных работ ждут весны: тогда стадо можно будет выгнать на пастбище и заняться реконструкцией старых зданий. В планах – увеличить доильный зал и приобрести новую доильную установку. По словам руководителя, в следующем году это будет самый важный объект. По сегодняшним ценам вложить потребуется не менее 1,5 млн рублей.

Большой сельстрой

К слову, сейчас в хозяйстве ведется сразу 14 строек.

Одна из основных – современный сушильный комплекс, который позволит в разы увеличить эффективность сушки зерна. До конца года рассчитывают завершить реконструкцию комбикормового завода, чтобы на 100% обеспечить себя необходимыми кормами. Если раньше производили в сутки 20 тонн комбикорма, то после модернизация объемы вырастут до 50 тонн.

В будущем серьезное обновление ожидает молочно-товарную ферму "Хотислав" – с переводом на беспривязное содержание. По примерным подсчетам, закупка современной дойки и строительные работы обойдутся в 3,5 млн руб­лей.

Сергей Шель­пук уверен, что в сельском хозяйстве, как и любой другой отрасли, нельзя стоять на месте. Для получения высоких результатов, а именно надоев и привесов, важны в том числе и условия содержания поголовья. Дешевле изначально создать необходимые условия для содержания телят, коров, их отела, нежели потом лечить. В этом руководителя всецело поддерживает инвестор "Хотиславского" – ОАО "Брестский мясокомбинат", вкладывая в развитие хозяйства немалые средства. Только с начала года туда направлено около 5 млн рублей инвестиций.

– При этом наша первоочередная задача – уже через год выйти на самоокупаемость. Весь коллектив прилагает для этого максимум усилий, – ­говорит директор.

"Молочные" плюсы

Сельхозугодий – 8000 га

5 молочно-товарных ферм

Поголовье - 6800 голов

2160 голов - дойное стадо

Прибыль от молока – 1,1 млн руб.

от мяса – 300-400 тыс. руб.

Надои – почти 8000 л молока

Самый главный продукт в здешнем хозяйстве – молоко. Всего в структуре предприятия 9 ферм: 5 молочно-товарных и 4 – по доращиваю быков. Общее поголовье составляет 6800 голов, из которых 2160 – дойное стадо. Ежемесячно "белое золото" приносит предприятию 1,1 млн руб­лей выручки. Плюс еще 300 – 400 тыс. рублей получают от реализации мяса.

– Цель – к концу года выйти на 8 тысяч литров на корову по хозяйству. С присоединением показатели немного спали, но мы активно наверстываем. В целом, если так посмотреть, за два последних года мы добавили 3,5 тыс. молока на корову, – отмечает Сергей Евгеньевич. – Содержим на откорме 2650 голов быков, до конца года в планах выйти на 3000 голов. Каждый месяц закупаем еще по 100 – 110 голов телят для доращивания. Привесы у нас хорошие: за последний период откорма в сутки доходят до 1200 граммов. Так, если раньше быка откармливали 19 – 21 месяц, то сейчас сократили это время до 16 – 17 месяцев. Все за счет хороших привесов.

Чтобы надои и привесы были на уровне, важно правильно и в должной мере заготавливать корма. Этого простого правила в хозяйстве придерживаются давно, обеспечивая полуторагодичный запас. Так, в этом году на одну условную голову заготовлено 29 кормовых единиц. Всего хранится 40 тыс. тонн силоса и 20 тыс. тонн сенажа. Директор уверен, что на перезимовку хватит с лихвой.

Казалось бы, урожай собрали, корма заготовили, но работы в полях не прекращаются и сегодня. Не зря сельчане говорят, что прочный фундамент под будущий урожай закладывается еще с осени.

– На полях кипит работа: вносим органику, удобряем почву фосфором и калием. Одним словом, вплотную готовимся к весенней посевной и получению нового урожая 2021 года, – уверенно говорит Сергей Шельпук. – А ждать ли морозной зимы? Время покажет. Думаю, будем и со снегом, и с морозами. Журавли еще в сентябре дружным клином улетели на юг. А я, будучи в сельском хозяйстве больше 20 лет, этой птице доверяю!

На унитарном предприятии "Хотиславский" с кадрами проблем нет, в том числе и с ветврачами. Всего в коллективе занято 380 человек. Средняя зарплата по хозяйству за девять месяцев – 967 рублей, у специалистов – 1100 руб­лей.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ, газета 7 Дней

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест Брестская область предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Владимир Андрейченко. Фото Палаты представителей Андрейченко провел прием граждан в Докшицком районе
Более 600 студентов БГМУ помогают врачам в борьбе с COVID-19
Фото из архива Команды 7 вузов соберутся на финал гражданско-патриотического марафона в ГрГУ им.Янки Купалы
Фото из архива В Минске прекращает работу троллейбусный маршрут №48, а также частично №4 и №62
Фото из архива Общественные приемные позволяют каждому быть услышанным - мнение
Государственная политика в стране направлена на формирование комфортных условий жизни - Заяц
Главное
Во время интервью Лукашенко дал интервью СМИ Беларуси и ближнего зарубежья (ОБНОВЛЕНО)
Кочанова встретилась с членами Молодежного парламента
В Беларуси выздоровели и выписаны 93 570 пациентов с COVID-19
АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло
Топ-новости
Лукашенко поручил взять под серьезнейший контроль расследование обстоятельств смерти Романа Бондаренко
Лукашенко поручил выработать механизм работы с отчисленными студентами - их могут восстановить "под гарантии"
Костевич: у нас есть все ресурсы для необходимой социальной помощи гражданам
Главврач районной больницы: мы не имеем морального права отказать в помощи
Масочный режим принципиален для снижения количества заболевших COVID-19 - Горбич
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн
Воскресенский: наша задача - вовлечь активистов оппозиции в легальный политический процесс
Белорусская таможня работает в штатном режиме, количество сотрудников в пунктах пропуска не уменьшалось
Карпенко: главное предназначение школы и системы образования - обеспечить детство в нашей стране
МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты
Забирайте свои 100 000 на новеньком Geely! Настоящий ураган призов от Белагропромбанка
Корректировка закона о гражданстве повысит миграционную привлекательность страны - Василевич
Правительство одобрило привлечение $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Могилевская область в этом году увеличила намолот зерна на треть
Беларусь и Сербия договорились о реализации совместных проектов в торговле, экономике и туризме
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.