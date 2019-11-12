Римашевский рассказал о реставрации площади Победы

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обелиск на площади Победы отреставрирован, продолжаются работы по восполнению утраченного гранита на стеле и восстановлению горельефов. О реконструкции площади рассказал сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реконструкция площади Победы идет достаточно активно. Выполнена реставрация обелиска. Идут работы по стилобату и горельефам (скульптурным изображениям на обелиске. - Прим. БЕЛТА): горельефы готовы на 70-80%", - сказал Федор Римашевский.

Также реставраторы восполняют утраченный гранит на стеле. Со временем камни начали съезжать, поэтому было решено демонтировать два нижних ряда плит на стилобатной части. Плиты уже уложены, ведется герметизация швов.

На реставрации находятся четыре венка, которые обрамляли монумент.

Кроме того, выполняется реконструкция подземной части. Сейчас расчищается переход, приводятся в порядок стены, потолки и пол, заменяется освещение. "Те элементы, которые были внутри - венок и буквы - на реставрации, будет оформлена тематическая составляющая. Работа по тематической части ведется совместно с музеем Великой Отечественной войны. Когда будет сделан эскизный проект, его передадут в Академию наук на рассмотрение и согласование. После его утверждения приступим к реализации", - отметил первый зампредседателя Мингорисполкома.

Работы на объекте ведутся вахтовым методом по 12-13 часов без выходных. Планируется завершить до мая 2020 или даже раньше.-0-