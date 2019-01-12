Риск-тур, исторический экскурс и штурм логики предстоит участникам "Пионерского квиза" в Гомеле

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 150 пионеров Гомельской области поборются сегодня за звание лучших на региональном этапе интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

Юным интеллектуалам предстоит ответить на 40 вопросов в 6 раундах, а также блеснуть умом в риск-туре. Тематика заданий обширна: от вопросов о стране, знаменитых пионерах разных лет, военном периоде истории, в том числе о современных видеоиграх, белорусском спорте, музыке и искусстве.

Каждая командная шестерка в ходе квиза сможет продемонстрировать знания и смекалку. По словам организатора, самые внимательные игроки смогут найти ответ в самом вопросе.

"Квиз - разновидность интеллектуальной игры, отличие которого от классических, к примеру, "Что? Где? Когда?" или "Брейн-ринга", в том, что вопросы также отображаются на экране. Задания включают картинки/тексты/видеофрагменты, музыкальные вопросы. Квиз - вид интеллектуального отдыха, командное соревнование, которое не требует предварительной подготовки", - уточнил Артем Карпенко.

Ранее свыше 9 тыс. пионеров Гомельской области приняли участие в дружинном отборочном этапе "Пионерского квиза", лучшие отряды дружин - около 2 тыс. ребят - прошли районный тур. Также юные интеллектуалы стали участниками экскурсий, мастерских тимуровских дел, мастер-классов, концертов. Теперь предстоит выбрать лучших из лучших в области.

Команда-победитель получит в подарок беспроводную акустическую систему, кубок квиза и представит Гомельскую область в республиканском туре игры в феврале.

Интеллектуально-развлекательная игра "Пионерский квиз" - инициатива общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация". Это современный формат классических викторин с использованием медиаконтента, живым общением в праздничной атмосфере.

Организаторы мероприятия - Гомельская областная организация ОО "БРПО" при поддержке Гомельского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи.-0-