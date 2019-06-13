Рисунки по мотивам родной природы появятся на контейнерах для сбора бытовых отходов в Минске

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ создадут авторские рисунки на контейнерах для сбора бытовых отходов в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете организации.

Площадкой для творчества выбран перекресток ул. Смоленской и ул. Ленина. Баллончиками и кистями вооружатся студенты БГТУ. 14 июня с 11.00 они будут создавать необычный дизайн на десяти контейнерах по мотивам "Природа родной страны". В дальнейшем емкости будут установлены в местах проведения соревнований II Европейских игр.

Инициатива реализуется Минским городским комитетом БРСМ согласно проекту по благоустройству и озеленению территорий жилых дворов столицы "Мой родны кут" совместно с Мингорисполкомом, ПКУП "Минскзеленстрой" и ГО "Минское городское жилищное хозяйство". Среди результатов проекта - граффити с изображением славянских богов и белорусский орнамент в Московском районе, оригинальные лестницы со ступенями в виде клавиш фортепиано и радуги во Фрунзенском районе. Картина на тему малой родины украсила 300-метровую стену вдоль МКАД в Октябрьском районе столицы.-0-