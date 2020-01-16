Рядом с домом Короткевича в Орше хотят построить современный музей писателя

16 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Рядом с домом Владимира Короткевича в Орше, в котором писатель жил несколько лет и создавал знаменитую повесть "Дзікае паляванне караля Стаха", планируют построить современный музей белорусского классика. О планах реализации проекта корреспонденту БЕЛТА рассказал выкупивший дом бизнесмен Андрей Балабин.

По словам предпринимателя, он еще приобрел соседний с домом участок. На этой территории планируют построить современный музей Владимир Короткевича. Сам дом маловат для создания полноценного музея, поэтому его приведут в порядок, аутентичность и атмосферу места сохранят. "Есть такая идея, сейчас готовится проект. В первой половине этого года хотим вынести его на общественное обсуждение. Дом станет частью экспозиции, сбор которой уже идет. В новом здании писателя будет удобный, интерактивный музей. Думаю, одно другому не мешает", - сказал он.

Бизнесмен призвал неравнодушных людей высказывать свои предложения. "Это дело не требует спешки, а то уже некоторые кричат, что прошел год после покупки дома, а ничего не сделано, - отметил Андрей Балабин. - Я открыт для предложений и готов их выслушать".

Работать над экспозицией и продумыванием будущего музея будут специалисты. Он и пространство рядом станет местом для проведения культурных мероприятий. Пока о точных сроках завершения проекта говорить рано. Возможно, задуманное получится реализовать в 2021 году.

Уроженец Орши Андрей Балабин выкупил дом в октябре 2018 года. До 2015-го здесь жил муж племянницы писателя. После смерти владеть недвижимостью стала его дочь. В этом доме Владимир Короткевич написал одно из самых известных своих произведений "Дзікае паляванне караля Стаха". Сюда приезжали его друзья, среди них Рыгор Бородулин и Геннадий Буравкин. В ноябре 2020 года исполнится 90 лет со дня рождения белорусского классика.-0-