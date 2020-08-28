Ряды курсантов Могилевского института МВД пополнили 170 новобранцев

28 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. 170 новобранцев пополнили ряды курсантов Могилевского института МВД. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель учреждения образования Марина Громыко.

В торжественной обстановке 150 юношей и 20 девушек сегодня приняли присягу. "Около месяца каждый из них постигал азы курсантской жизни: учились соблюдать распорядок дня, сдавали первые нормативы, проводили часы строевой подготовки, несли службу в нарядах. И сегодня лучшие из них принесли клятву верности Родине и белорусскому народу", - рассказала Марина Громыко.

Мероприятие проходило на территории вуза. От имени руководства МВД новое пополнение милицейского вуза со знаменательным событием поздравил заместитель министра внутренних дел Сергей Хоменко. Он поблагодарил родителей за доверие и пообещал, что новоиспеченные курсанты станут достойными представителями и выпускниками своего вуза. Поприветствовал и поздравил молодых ребят начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя. Он пожелал, чтобы на протяжении всей службы новобранцы не отступали от данной клятвы и через четыре года на их плечах появились лейтенантские погоны.

На торжественном мероприятии присутствовали прокурор Могилевской области государственный советник юстиции 3-го класса Александр Чадюк, председатель ветеранской организации Могилевского института МВД полковник милиции в отставке Николай Железняк, а также сотрудники института, ветераны органов внутренних дел, родные и близкие курсантов.-0-

Фото Могилевского института МВД