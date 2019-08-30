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30 августа 2019, 17:27

Рюкзаки с канцтоварами от БРСМ получат более 220 детей Гомельской области

Фото "ОК БРСМ Гомель"
Фото "ОК БРСМ Гомель"

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 220 детей Гомельской области получат от БРСМ рюкзаки, наполненные канцтоварами, во время регионального этапа республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Вручение школьных принадлежностей традиционно проходит в торжественной обстановке. Так, сегодня в Добрушском общественно-культурном центре героями праздника стали дети, нуждающиеся в адресной социальной помощи. 45 детей из многодетных семей и социально-педагогического центра получили в подарок канцелярские наборы для первоклассников. Яркие увесистые ранцы, собранные волонтерами областной организации БРСМ, в считанные минуты оказались за спинами будущих школьников.

На праздник собрались более 300 гостей из райцентра и Гомеля. Для ребят, которые вскоре сядут за парты, была подготовлена музыкально-развлекательная программа. Развеяться и поиграть можно было на интерактивных площадках с аниматорами.

С наступающим Днем знаний и новым жизненным этапом мальчишек и девчонок поздравил первый секретарь обкома БРСМ Игорь Завалей. Он уверен, что спустя время эти ребята пополнят ряды организации и продолжат ее добрые традиции.

Охотно общались с малышами и волонтеры, участвовавшие в акции. Они убеждены, что у благотворительной эстафеты будет продолжение. Положительный пример у малышей есть, и они с большой вероятностью присоединятся к доброму делу, когда вырастут.

Главная цель благотворительной акции "В школу с добрым сердцем" - оказать адресную поддержку многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ "Доброе сердце".

В комитете напомнили, что акция стартовала 1 августа и уже объединила сотни неравнодушных людей. На данный момент собрано более 130 портфелей. В эти дни встречи с волонтерами проходят во всех районах Гомельской области. Присоединиться к благотворительному марафону можно до 15 сентября.-0-

Фото "ОК БРСМ Гомель"

Теги
акция благотворительность БРСМ Гомельская область дети
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