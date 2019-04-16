РНПЦ радиационной медицины и экологии человека получил 15 патентов на изобретения и полезные модели

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле получили 15 патентов на изобретения и полезные модели в 2018 году. Об этом сообщила журналистам заместитель директора центра Анжелика Жарикова во время пресс-тура Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замдиректора, научный блок учреждения - важное звено для проведения комплексного анализа состояния здоровья населения, а также разработки новых методов диагностики и лечения заболеваний разного профиля. Так, в 2018 году специалисты центра выполнили 11 научно-исследовательских работ, которые проводились как по международным проектам, так и в соответствии с госпрограммой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В том числе результаты этих исследований позволили внедрить более 200 новых методик диагностики и лечения.

"Благодаря такой активной работе только за 2018 год получено 15 патентов на изобретения и полезные модели", - отметила Анжелика Жарикова. Разработки специалистов используются в ежедневной работе, в том числе при проведении операций.

Также в центре работают над созданием атласа онкологической заболеваемости в районах Беларуси, расположенных на территории радиоактивного загрязнения.

Целью деятельности центра является сохранение и улучшение здоровья людей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения вследствие Чернобыльской катастрофы, а также других негативных факторов окружающей среды антропогенного и техногенного происхождения. Это основная задача при реализации научно обоснованных мероприятий по сокращению прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности.

Сегодня в состав РНПЦ РМ и ЭЧ входит также консультативная поликлиника на 500 посещений в смену. Прием ведут специалисты по 19 направлениям. Ежегодно сюда обращаются около 70 тыс. человек. Также в 9 отделениях стационара на 360 койко-мест каждый год пролечиваются около 15 тыс. человек.

Для участников пресс-тура провели ознакомительную экскурсию по отделениям стационара и консультативной поликлиники, многие из которых характеризуются как уникальные.

В программе двухдневного маршрута пресс-тура - социальные объекты одного из пострадавших от аварии на ЧАЭС районов - Брагинского, а также Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.-0-