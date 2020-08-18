РНПЦ трансфузиологии в августе проведет выездные донорские акции в Минске и Смолевичах

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в августе проведет выездные донорские акции в Минске и Смолевичах. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Мероприятия запланированы в ОАО "Минский домостроительный комбинат", ОАО "Минский автомобильный завод", РНПЦ неврологии и нейрохирургии, на Белорусской железной дороге. Сотрудники РНПЦ также посетят Смолевичи.

В августе выездные мероприятия были организованы в Вилейке и Борисове. За прошлую неделю проведено более 300 донаций крови в выездных условиях и свыше 400 - в стационаре, в центр пришли более 400 доноров плазмы и тромбоцитов.

Среди доноров, которые планово сдают кровь, студенты минских вузов, курсанты Института пограничной службы, сотрудники ЗАО "Милавица", филиала "Транзистор" ОАО "Интеграл", ОАО "Криница", ОАО "Амкодор", Белорусской железной дороги.-0-