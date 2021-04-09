РНПЦ трансфузиологии в марте организовал более 1,7 тыс. донаций крови в выездных условиях

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в марте 2021 года провели 1708 донаций крови в выездных условиях. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Участниками донорских акций стали студенты ведущих вузов Минска, работники предприятий и медицинских учреждений. Среди наиболее масштабных и значимых мероприятий - студенческие акции "Неделя добра" как часть марафона "Кровь вовремя - спасение жизни". Дни донора прошли в Белорусском государственном аграрном техническом университете, Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Белорусском государственном медуниверситете, Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.

Считается, что донорство крови полезно для здоровья самого донора, потому что происходит определенная тренировка организма к обновлению. То есть стимулируется обновление клеточного состава крови, организм приспосабливается к кровопотерям, и при определенных экстренных ситуациях у донора восстановится объем кровопотери и клеточный состав быстрее, чем у тех людей, которые кровь никогда не сдавали.

Кроме того, есть свидетельство того, что у регулярных доноров крови снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний - инсультов, инфарктов. По данным ВОЗ, в среднем донор крови живет на 5 лет дольше, чем человек, который кровь не сдает.-0-