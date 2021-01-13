Робокоп, Дядя Степа и другие: Могилевский институт МВД провел конкурс косплея

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конкурс косплея "Вы мой герой" провел Могилевский институт МВД. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

"Главное условие конкурса - нужно было воссоздать образ понравившегося милиционера. Персонаж мог быть из художественного фильма, мультфильма или литературного произведения. Получившийся результат необходимо было сфотографировать и разместить свою работу в социальной сети Instagram, - рассказала Марина Громыко. - Одного фото было недостаточно. Получившийся результат нужно было дополнить оригиналом и написать, почему именно этот персонаж пришелся по вкусу. Публикация должна была сопровождаться специальными хештегами: #вымойгерой, #instifutemvd_by, #Могилевский_институт_МВД".

Всего на конкурс было представлено более 200 работ. "Сейчас по указанным хештегам можно найти десятки фотографий Дяди Степы. Кроме героя, созданного поэтом Сергеем Михалковым, участники конкурса представили на суд жюри книжных героев - Глеба Жеглова и Володю Шарапова. Были воссозданы образы милиционеров из советских фильмов "Бриллиантовая рука" и "Операция Ы". "Было представлено много работ с героями из современных российских сериалов. А один из участников воссоздал образ Робокопа", - отметила официальный представитель вуза.

Для определения победителей конкурса жюри отобрало 25 лучших работ, из которых выбрали пятерку победителей. Так, в число лучших вошла учащаяся средней школы №21 Бобруйска Анна Куничик - она представила образ кролика Джиду Хопс из знаменитого мультика "Зверополис". Ученик Лычковской средней школы из Минской области Максим Бич перевоплотился во Владимира Шарапова из фильма "Место встречи изменить нельзя". Как отметила Марина Громыко, парень не только постарался передать все элементы одежды героя, но и сам внешне оказался похож.

Лучшим Дядей Степой стал Владислав Качук из Куриловичей Мостовского района Гродненской области. Антон Даниленко из Костюковичского района одним из первых прислал свою работу на конкурс. Из подручных средств он смастерил костюм Робокопа. Замыкает пятерку победителей образ капитана милиции Михаила Ивановича из фильма "Бриллиантовая рука", который воплотил Владислав Гурин, воспитанник Центра творчества детей и молодежи города Калинковичи.

"Кроме этого, жюри отметило работу Владислава Кулеша из Кобринского государственного политехнического колледжа. Парень выбрал образ главного героя, которого играет Юрий Никулин в фильме "Ко мне, Мухтар". Работа получилась похожа на оригинал благодаря внешней схожести конкурсанта с хозяином Мухтара", - рассказала Марина Громыко.

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации дипломы и подарочные сертификаты победители конкурса получат по почте.-0-