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03 мая 2021, 17:35

Роботоферма, жилье, инвестиции - развитие чернобыльских земель обсудили в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

На каких моментах следует сфокусировать внимание, чтобы взвешенно и плодотворно восстанавливать и поднимать на новый уровень жизнь на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС? Где можно возводить жилье, открывать предприятия и развивать сельское хозяйство - вдыхать новую жизнь в территории? Сегодня на совещании в Гомельском облисполкоме прозвучали ориентиры по решению этих и многих других задач. Свое мнение по поводу разработки стратегии комплексной программы развития высказали те, кто работает на этих землях и непосредственно решает проблемы, вызванные чернобыльской катастрофой. БЕЛТА - коротко об основных пунктирах будущей стратегии.

Ориентиры обозначены

Глава государства поставил перед руководством региона ответственную задачу: в течение ближайших пяти лет задействовать нераскрытый потенциал пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий. "Президент выразил обеспокоенность: если мы не решим чернобыльскую проблему в течение пяти лет, не определимся, что будем делать в будущем на этих землях, никто этого уже не решит. Глобальная программа развития пострадавших земель должна появиться к сентябрю. Это будет вклад нынешних поколений в единую Беларусь для потомков. Развитие должно затронуть все сферы жизнедеятельности. Нам предстоит возродить эти земли, сделать их максимально комфортными и безопасными для проживания", - ориентировал председатель облисполкома Геннадий Соловей.

Красной линией по всем обсуждаемым направлениям проходит тема безопасности. Поэтому на всех этапах - от обсуждения и проработки проектов до старта их реализации - будет сопровождение научных работников Института радиобиологии, Института леса и профильных специалистов.

По словам губернатора, как и на любой территории, в первую очередь необходимо думать о создании комфортных условий проживания. "Мы почти завершили газификацию, дали людям чистую воду. Надо посмотреть, что еще сделать в этом направлении: дороги, электрификация, общее благоустройство населенных пунктов, чтобы укрепить желание жителей никуда не уезжать из этих мест. Возможно, надо вернуться к строительству жилья для специалистов, дальнейшему развитию инфраструктуры, включая учреждения образования, культуры, обязательно - спорта и физкультуры. Жесткое условие - последовательное укрепление медицины. Причем не только материально-техническое, но и кадровое", - подчеркнул он.

Приоритет местных органов власти - трудоустройство граждан. Важный момент - обеспечить население работой и чистой продукцией.

Прорабатываются также вопросы лесовосстановления. При получении безопасной с точки зрения радиации древесины будет детально изучена тема открытия производств. В планах - активное разведение пчелопасек, ведь безопасность продуктов пчеловодства доказана. Обсуждается тема мелиорации и возвращения земель под пахоту или под лесопосадки.

На особом контроле - развитие сельского хозяйства. В частности, животноводства. Детально прорабатывается тема по содержанию коров. Геннадий Соловей акцентировал внимание, что должны быть взвешены все за и против с научной аргументацией по каждому пункту.

Стоит, по мнению губернатора, просчитать и возможность строительства железной дороги в Лельчицком районе. При этом также необходимо сделать детальные прогнозы по экономической эффективности проекта.

На повестке ближайшего времени - поиск инвесторов, предложение возможных и проработка новых проектов для инвестирования.

Губернатор заверил: под программу будут определены источники финансирования. Основные потоки будут направлены на развитие территорий Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов.

Брагинский район

Обсуждение будущего этих территорий рассматривается масштабно по различным направлениям. Учитываются малейшие нюансы и особенности этого района.

Председатель Брагинского райисполкома Александр Кохан первой позицией для дальнейшего совершенствования назвал сельское хозяйство. Это валообразующая сфера для района. Здесь более 51 тыс. га сельхозугодий и есть резервы для развития молочного скотоводства.

Один из крупнейших проектов, варианты места прописки которого сейчас обсуждаются, - строительство роботизированной фермы на 200 голов дойного стада. Прогнозируется, что объект будет возведен по типовому проекту, а технологическое обеспечение - на самом современном уровне. Параллельно, по поручению губернатора, необходимо прорабатывать аспект формирования кормовой базы и укрепления зоотехнической службы.

Наровлянский район

"При подготовке программы развития нашего района учитываем все направления в комплексе", - поделился планами председатель Наровлянского райисполкома Сергей Дылюк. Сейчас строится комплекс крупнорогатого скота на 600 голов, зерносушильный комплекс.

Немало планов на будущее. Так, продолжится тема развития села. Определены шесть агрогородков, где прорабатывают вопросы открытия небольших производств с созданием новых рабочих мест. Должное внимание будет уделено и Наровле. В числе первостепенных компетенций - фабрика "Красный мозырянин" и завод гидроаппаратуры. Сейчас на предприятиях проводят маркетинговые исследования для изучения эффективности реализации инвестпроектов. Актуальны для жителей района и вопросы расширения спортивной инфраструктуры, благоустройства объектов социальной сферы.

Хойникский район

Председатель Хойникского района Анатолий Бондаренко также наметил ряд позиций по раскрытию потенциала территорий. Они касаются как производственной отрасли, так и сельского хозяйства.

Отдельное направление для проработки аспектов и включения в программу - наведение порядка и благоустройство в сельской местности, улучшение условий животноводческих комплексов.

Уделено внимание и строительной сфере. Так, Геннадий Соловей предложил сконцентрировать возведение жилья в агрогородках. Всем районам дано поручение проработать площадки, где такие дома будут действительно востребованы.

Итого на текущий момент

"Сроки определены. Времени мало. А вот работы будет много для всех: для местных органов власти, научных работников Института радиобиологии, Института леса, радиационного заповедника, для строителей и областного чернобыльского управления. Программа должна носить четкий понятный характер, а каждый ее пункт должен быть реальным, выполнимым и действительно важным для дальнейшей жизни на этих территориях", - сказал председатель облисполкома.

По итогам совещания составлен протокол поручений для конкретных ведомств, предприятий и руководителей. Через две недели на очередном заседании будет определена основная линия дальнейших действий. "Возможно, в зависимости от обстоятельств она будет немного шлифоваться, но курс будет обозначен", - резюмировал Геннадий Соловей. Срок реализации программы - пять лет, но губернатор нацелил команду на минимальный период ее реализации без проволочек и затягивания работ.

БЕЛТА.-0-

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