10 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Внеочередные родительские собрания на тему безопасного зимнего отдыха проведут в школах Гродненской области. Об этом сегодня журналистам по итогам совещания по подготовке и функционированию зимних сезонных спортивных объектов сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из вопросов, рассматриваемых на совещании, был посвящен использованию тюбингов. Недавно в Волковысском районе ребенок попал в больницу, травмировавшись при катании с горки. Состояние его, к счастью, сегодня не вызывает опасений, но нет уверенности, что дети вновь не окажутся на опасном склоне. "Принято решение о проведении внеочередных родительских собраний, где и взрослым, и детям еще раз напомнят правила безопасного поведения и использования спортивного инвентаря", - отметил Виктор Лискович. Горки и склоны, которые не предназначены для катания, обозначат специальными табличками и растяжками, предупреждающими об опасности.

Устойчивая морозная и снежная погода позволила на должном уровне организовать зимний отдых и досуг для детей и взрослых на сезонных спортивных объектах. В регионе залито свыше 300 катков, в каждом районе области проложены лыжные трассы. Занятия детей физкультурой будут проводиться на открытом воздухе.

"Достаточно для этого и необходимого инвентаря. Есть информация о пунктах проката, где можно взять и коньки, и лыжи. Важно, что спортивными объектами, расположенными, например, на территории школ, могут воспользоваться все желающие", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что формальный подход к заливке катков недопустим: все должно быть сделано качественно и максимально безопасно. К слову, площадки для катания открылись не только на базе учреждений образования. Например, в Гродно катки появились у сцены в парке им. Жилибера, а также на месте летней танцевальной площадки в лесопарке Пышки.-0-