Роды с тяжелой формой COVID-19: опыт витебских медиков

13 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня из Витебского областного клинического роддома выписалась жительница Новополоцка, которая перенесла COVID-19 в тяжелой форме. Мама и медики рассказали журналистам, как боролись за жизнь на протяжении трех непростых недель и о положительном исходе лечения, передает корреспондент БЕЛТА.

Коренная новополочанка Елена Зинькевич перенесла коронавирус на втором триместре беременности. О том времени она помнит не все, так как почти три недели находилась на грани жизни и смерти. "Я поступила в областной роддом уже с тяжелой формой COVID-19, до последнего находилась дома, так как считала, что эта болезнь - не про меня. Я ведь всегда занималась спортом, придерживалась принципов здорового питания, посещала тренажерный зал. Именно поэтому считала, что у меня крепкий иммунитет и что смогу вылечиться дома", - поделилась мама, чей второй сын Тимофей родился 6 января.

Три недели медики боролись за жизнь Елены Зинькевич и ее малыша в реанимации. Каждые два дня врачи делали УЗИ-обследование плода, вводили препараты для предотвращение образования тромбов и профилактики гипоксии. Все данные фиксировали и держали руку на пульсе постоянно. "Для консультации и помощи витебским специалистам в областной центр приезжали кураторы из БелМАПО, ведущие реаниматологи, инфекционисты. Елена Зинькевич поступила к нам в конце октября с коронавирусной инфекцией тяжелой степени. У нее была выраженная дыхательная недостаточность. У пациентки диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, когда практически все легкие были поражены. Без кислородной поддержки она дышать не могла. Плюс эта болезнь сопровождалась поражением печени, почек, сердца. В течение 17 дней она находилась на кислородной терапии, осуществлялась подача кислорода с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. К счастью, удалось полностью вылечить пациентку и избежать тяжелых последствий COVID-19 беременной, среди которых чаще всего наблюдается преждевременные роды и внутриутробная гибель плода. Елена Зинькевич родила здорового малыша в положенный срок", - рассказала замглавврача по медицинской части областного клинического роддома Людмила Рослик.

Главное, о чем жалеет сегодня Елена Зинькевич, - это отказ от вакцинации до или во время беременности. "Как только можно будет вакцинироваться по медицинским показателям, я и мои муж со старшим сыном сразу же пройдем эту процедуру. Я безмерно благодарна специалистам областного роддома, которые боролись за мою жизнь и сына. И то, что мы выздоровели, - это настоящее чудо", - призналась счастливая новополочанка.

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Фото Александра Хитрова