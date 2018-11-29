Рогачевский лесхоз в 2-3 раза переплатил за автозапчасти при закупке через посредника

29 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ГЛХУ "Рогачевский лесхоз" при закупке автозапчастей через посредника переплатил за товар в два-три раза. Этот факт установили во время проверки специалисты Комитета госконтроля Гомельской области при оперативной поддержке УВД облисполкома, сообщили БЕЛТА в КГК Гомельской области.

Рогачевский лесхоз без проведения запроса ценовых предложений закупил запчасти и комплектующие к автотракторной технике МТЗ, МАЗ, ГАЗ и спецтехники у индивидуального предпринимателя Рогачева. На эти цели лесхоз затратил более Br52 тыс. собственных средств, в том числе свыше Br13 тыс. на приобретение запчастей отечественного производства и Br39 тыс. - импортных (производства РФ, КНР и Польши). "Закупка через посредника производилась по ценам, в два-три раза превышающим цены заводов-изготовителей и первого импортера или их официальных представителей. В результате Рогачевский лесхоз переплатил более Br24 тыс., или почти половину затраченной суммы", - прокомментировали в КГК.

Установлено, что договор на закупку с ИП был заключен лесхозом без изучения всего круга поставщиков необходимых запчастей и цен на них. Выяснилось, что поставленные лесхозу импортные запчасти предприниматель закупал у первого импортера и в тот же день перепродавал их лесхозу с наценкой.

В КГК отметили, что в Гомельской области рынок запчастей на отечественную автотракторную технику представлен многочисленными представительствами производителей, в том числе райагросервисами и ОАО "Гомельоблагросервис", однако Рогачевский лесхоз не посчитал нужным уточнить у них стоимость запчастей. "На вопрос, что помешало лесхозу купить эти же запчасти в два раза дешевле у первого импортера или региональных представителей, директор сослался на чрезвычайную ситуацию и отсутствие времени на изучение рынка", - отметили в КГК.

Материалы переданы в Рогачевский РОВД для дачи правовой оценки действиям должностных лиц лесхоза.-0-