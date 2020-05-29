Рогачевский МКК начал поставки продукции в Дубай

29 мая, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат" в этом году начало поставлять продукцию в Дубай, сообщил сегодня генеральный директор предприятия Иван Калупахо, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Руководитель отметил, что эпидемиологическая ситуация практически не сказалась на работе МКК. Все идет в спокойном русле, подчеркнул он. "Не нарушен ни один контракт. Более того, увеличились поставки сгущенного молока на 20-30% в Россию. Не сорвались поставки ни в США, ни в Израиль. Изначально были определенные опасения, но диверсификация продолжается. В этот период мы вышли на дубайский рынок", - рассказал Иван Калупахо. Первая партия рогачевской сгущенки отправилась в ОАЭ в январе. "В феврале был период раскачки. В марте-апреле начали стабильно работать", - пояснил он. В среднем в месяц отправляют два контейнера - это в пределах 40 т.

Гендиректор обратил внимание, что на предприятии идет очередная модернизация производства. К сентябрю планируют запустить дополнительный цех по розливу сгущенной продукции в дой-паках.

"Мы не только сохраняем коллектив, но и расширяем его. С 1 мая открыли одно из новых предприятий - "Рогачевский МКК - Сервис" - для обслуживания сырьевой зоны", - подчеркнул руководитель. Предприятие будет оказывать полный спектр услуг сельхозорганизациям - от обслуживания холодильно-доильного оборудования до сельскохозяйственных работ. Для этого закупили новую технику. На начальном этапе создали 59 новых рабочих мест.

По словам руководителя, на предприятии в январе-апреле этого года по сравнению с четырьмя месяцами 2019-го увеличилась выручка на одного работающего, вырос объем промышленной продукции.

Сегодня в Мозыре чествовали победителей (из Гомельской области) республиканского соревнования по достижению лучших результатов в социально-экономическом развитии сельскохозяйственной отрасли среди районов Беларуси, а также других состязаний. У Рогачевского МКК - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия за 1-е место среди сельскохозяйственных организаций в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 2019 году. "Охрана труда у нас на особом контроле. Она проводится комплексно, объединяет разнообразные направления, включая социальный пакет, форму одежды, технику, инструмент и благоустройство", - заключил Иван Калупахо.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. Сегодня выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и сухих молочных продуктов на территории СНГ.-0-