Рогачевский МКК отгрузил первую партию концентрированного молока в Саудовскую Аравию

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Рогачевский МКК" поставил первую партию концентрированного молока в еще одну из стран Персидского залива - Саудовскую Аравию, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.Поставка концентрированного молока состоялась в июле. Этот рынок очень интересен для белорусского предприятия.Рогачевский комбинат заключил контракт с одним из лидеров по дистрибьюции продуктов на всей территории Саудовской Аравии. "Охват рынка партнеров значительный: торговые сети, магазины, рестораны, кафе. Концентрированное молоко без сахара произвело впечатление на арабских деловых партнеров, которые отметили высокое качество молока и его натуральный вкус", - рассказали на предприятии.Результаты исследований продукции Рогачевского МКК доказали, что она соответствует всем высоким стандартам качества, принятым в Саудовской Аравии."Королевство Саудовская Аравия - обширное государство на Аравийском полуострове, мировой лидер добычи нефти и колыбель одной из глобальных религий - ислама. Здесь есть свои традиции, которые сохраняют веками. К примеру, чай с молоком - один из самых любимых напитков для жителей этой страны, который они с удовольствием употребляют в довольно больших количествах. Уверены, что наша продукция займет достойное место на полках магазинов Саудовской Аравии", - подчеркнули на комбинате.Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ.-0-