12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рогачевский МКК отгрузил первую партию продукции в Ливию, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Специфика этого нового для белорусского производителя рынка в том, что популярно здесь не традиционное сгущенное молоко с сахаром, а концентрированное молоко без сахара. Его используют для добавления в чай, кофе, а также в кулинарии. "Ливийцы потребляют концентрированное молоко без сахара в значительном объеме. Партнеры сразу отметили высокое качество нашего продукта и заявили о намерении сотрудничать", - поделились в ОАО "Рогачевский МКК".

За договоренностью последовали поставки: несколько контейнеров концентрированного молока отгрузили на предприятии в апреле.

Собственное производство североафриканской страны не обеспечивает в полном объеме потребности в продовольствии. Большинство продуктов ливийцы импортируют, в том числе и сгущенное молоко. Сейчас Рогачевский МКК прорабатывает вопросы дальнейших поставок на этот рынок.

Рогачевский МКК основан в 1938 году. В настоящее время выпускает более 80 видов продукции. Является одним из крупнейших высокотехнологичных производителей молочных консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции, сыров и масла на территории СНГ.-0-