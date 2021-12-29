Рогачук: экономика Бреста показала в 2021 году рекордный результат

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономика Бреста показала в 2021 году рекордный для города результат, заявил сегодня журналистам перед совместным заседанием городского Совета депутатов и горисполкома его председатель Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предварительные результаты показывают, что этот год - рекордный для экономики Бреста по объемным и качественным показателям. Ожидаемый объем промышленного производства составляет Br6,6 млрд. Думаю, не много найдется таких небольших городов (а у нас 350 тыс. жителей), которые имеют такую мощную промышленную составляющую. При этом 70% всей промышленности города - перерабатывающие предприятия", - отметил Александр Рогачук.

По его словам, это дало возможность выполнить практически все финансовые обязательства. "В принципе, жизнедеятельность города обеспечивалась хорошим объемом финансирования - порядка Br30 млн. В то же время на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые работают в непростой эпидемиологической ситуации, мы смогли направить Br40 млн. Из них Br25 млн - это профицит бюджета, который заработала наша экономика", - подчеркнул мэр.

Также он обратил внимание на тот факт, что Брест сохраняет лидерство по номинальной средней заработной плате среди областных центров республики: на сегодня она составляет Br1415.

На заседании хозактива Бреста сегодня подвели предварительные итоги работы хозяйственного комплекса в текущем году, а также рассмотрели прогноз социально-экономического развития и бюджет города на 2022 год.-0-

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